Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилосьLenta.ru вчера в 16:18
Брата погибшей, которого не видели несколько дней, до сих пор не нашли. Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
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Вскрытие показало, что найденная мертвой в Испании девочка из России была убита
Интерфаксвчера в 15:27
Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства гибели россиянки в Каталонии
Говорит Москвавчера в 10:13
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Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
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