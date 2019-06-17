Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилосьLenta.ru вчера в 16:18

Брата погибшей, которого не видели несколько дней, до сих пор не нашли. Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
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Происшествия

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Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
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Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
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Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Массажистка Маша призналась, кому достанется наследство актёра.
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Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

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В Китае произошло мощное землетрясение

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Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
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Обновлено 16 июня в 20:18
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