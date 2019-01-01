Происшествия

Убийцу полицейского разыскивают в Подмосковье
News.ru
вчера в 23:51

В Московской области разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника полиции. По некоторым сведениям, Алексей Исаев, 1978 года рождения, может скрываться на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Инцидент произошёл около 04:00 мск.
News.ruвчера в 23:51

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В Подмосковье разыскивают подозреваемого в убийстве полицейского

Актуальные Новости01:07

В Подмосковье разыскивают опасного убийцу, зарезавшего полицейского

Аргументы недели00:57

Убийцу полицейского разыскивают в Подмосковье

News.ruвчера в 23:51
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Экономика

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика

Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году

В марте 2018 года глава Минтруда подчёркивал, что повышение зарплат бюджетников связано с выполнением майских указов.
Обновлено в 00:50
Политика

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

В аэропорту Внуково найден мертвым пассажир

В аэропорту Внуково нашли тело одного из пассажиров.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Полицейского убили в подмосковном Подольске

Позже руководитель пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин уточнил в разговоре с ТАСС, что полицейский был убит в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области

В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.
Обновлено в 01:49
Экономика

«Почта России» доставит пошлины

ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика

Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России

С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung "избирательно" повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

Apple сократит производство новых iPhone

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Политика

США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока-2»

США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2", сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:18
Экономика

Гуриев покинет пост главного экономиста ЕБРР

Сергей Гуриев уйдет с поста главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в августе 2019 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на его знакомого.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

В очередь: ирландцы тоже хотят видеть Уилана

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии», — передает ТАСС заявление ирландских дипломатов.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Девочка выстрелила себе в лицо, делая селфи с травматом

Обновлено в 04:33
Происшествия

DM: в Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Tesla сбил российского робота

Беспилотный автомобиль американского производителя электрокаров Tesla "задавил" рекламного робота российской компании Promobot.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии ребенка, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после ЧП.
Обновлено в 03:04
Политика

Экс-глава ЦРУ назвал Путина «большим подарком» для НАТО

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО.
Обновлено в 03:49
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 00:16
Политика

Песков не слышал заявлений о возможности обмена Уилана на Бутину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не слышал заявлений о возможности обмена задержанного в РФ Пола Уилана на арестованную в США россиянку Марию Бутину, но заверил, что Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре.
Обновлено в 04:17
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей

Панарину предложили пожизненный запас водки за контракт с «Коламбусом»

Американский ресторан High Bank Distillery пообещал российскому нападающему "Коламбус Блю Джекетс" Артемию Панарину пожизненный запас водки в том случае, если он продлит контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает ТАСС.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Песков опроверг сообщения о возможности вмешательства России в выборы в Израиле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в израильских СМИ информацию о том, что Россия якобы может каким-то образом повлиять на выборы, которые назначены на апрель, в том числе и через киберпространство.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено вчера в 22:50
Политика

Бумаги «Русала» и En+ упали на фоне новостей о санкциях

Акции «Русала» и глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ подешевели на фоне новостей о предложении представителей Конгресса США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.
Обновлено в 02:50
Транспорт

В Москве удвоился штраф за неоплату парковки

С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:58
Происшествия

Охотник в ХМАО принял сына за лося и застрелил его

Обновлено в 04:10
Энергетика

В регионах ДФО подорожало автомобильное топливо

Во многих регионах Дальнего Востока в первый рабочий день 2019 года подорожало автомобильное топливо.
Обновлено в 01:51
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