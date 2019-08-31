Происшествия
РИА НовостиУбийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
Отбывающий пожизненное заключение убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди Серхан Серхан получил ножевые ранения в тюрьме в Калифорнии и был доставлен в больницу, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.
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В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
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Команда Джорджо Армани одела сразу несколько моделей и актрис: Тину Кунаки, появившуюся под ручку с Венсаном Касселем, Сару Сампайо, выбравшую для выхода переливающийся костюм, Аннабелль Уоллис, скосплеившую выпускницу, и амбассадора бьюти-линии марки Барбару Палвин, которой досталось платье цвета ковровой дорожки (или помады Rouge d'Armani).
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На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
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По данным штата Сан-Паулу, инвестиции Volkswagen на заводе Anchieta в Сан-Бернардо-ду-Кампу, расположенном примерно в 20 км от города Сан-Паулу, создадут 1000 новых рабочих мест.
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Бывший нападающий сборной России, московских "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Сычев возобновит карьеру в чемпионате Армении.
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Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
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Премьера фильма о Бэтмене запланирована на лето 2021 года.
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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
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Какой именно мотор появится в «русском Land Cruiser» пока остается не известным. В настоящее время работники УАЗа прорабатывают ряд версий.
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