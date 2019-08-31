Происшествия
Газета.RuУбийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме
На застрелившего кандидата в американские президенты Роберта Кеннеди - Серхана Серхана напали в тюрьме и нанесли ножевые ранения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник. Стоит отметить, что 75-летний Серхан был осужден за убийство Кеннеди.
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Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
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Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
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Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
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"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
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