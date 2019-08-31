Происшествия

Газета.RuГазета.RuУбийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме

На застрелившего кандидата в американские президенты Роберта Кеннеди - Серхана Серхана напали в тюрьме и нанесли ножевые ранения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник. Стоит отметить, что 75-летний Серхан был осужден за убийство Кеннеди.
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