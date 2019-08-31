Происшествия
Газета.RuУбийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме
На застрелившего кандидата в американские президенты Роберта Кеннеди - Серхана Серхана напали в тюрьме и нанесли ножевые ранения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник. Стоит отметить, что 75-летний Серхан был осужден за убийство Кеннеди.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Чемпионат 09:25
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Футбол
Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Космос
Надёжность российских спутников возрастёт
3DNews 08:26
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не собирается завершать карьеру
Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов пока не собирается завершать профессиональную карьеру.
Вести ФМ 07:03
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество
В Челябинске развивают сеть зарядных станций для электроавтомобилей
Если три года назад в Челябинске было всего три электроавтомобиля, то на сегодняшний день их зарегистрировано уже 34.
Вечерний Челябинск 03:34
Гаджеты
В сети опубликовали постер смартфона Samsung Galaxy A90 5G
Известно, что Galaxy A90 5G получит камеру с модулями 48+8+5 Мп, процессор Snapdragon 855, и поддержку 45 Вт зарядки.
Astera 07:38
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Футбол
Кьеллини получил разрыв крестообразной связки колена
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, у 35-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Бомбардир.ру 00:00
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru 08:36
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Армия и оружие
Эрдоган: Турция ведет с РФ переговоры о поставках истребителей Су-57
Радио Sputnik вчера в 07:57
Происшествия
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
Английский киноактер, известный по роли в "Пиратах Карибского моря", Орландо Блум был остановлен полицией и оштрафован за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз.
Газета.Ru 07:10