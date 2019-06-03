Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из РоссииNews.ru 11:01

Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия. По некоторым сведениям, он мог бежать в Армению. Как сообщает телеканал «Звезда», об этом якобы стало известно после допроса двух ранее задержанных участников потасовки.

Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России

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