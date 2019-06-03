Происшествия

Убийца бойца спецназа ГРУ экстренно покинул РоссиюIslamNews вчера в 13:02

Убийца бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина предположительно скрылся в Армении, сообщил Телеграм-канал "112". По его данным, задержанные участники драки у пивной в Путилково дали показания, что виновником гибели Белянкина является шашлычник Григор Оганян.
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Убийца спецназовца ГРУ мог сбежать из России

Газета.Ruвчера в 12:11

Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове

Псковская Лента Новостейвчера в 12:47

Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России

News.ruвчера в 11:01

СМИ сообщили о возможном побеге убийцы бойца ГРУ из России

Известиявчера в 10:41

СМИ: убийца спецназовца в Подмосковье мог скрыться из России

ТК Звездавчера в 10:10

СМИ назвали предполагаемого убийцу бывшего спецназовца в Путилкове

Говорит Москвавчера в 12:58

СМИ назвали имя убийцы спецназовца Белянкина

Московский Комсомолецвчера в 12:29
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Происшествия

В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон

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Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

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Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
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В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском

Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
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Иммунные клетки оказались способны стимулировать рост опухоли

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Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
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Медики Прикамья требуют прекратить слияние психиатрических больниц

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