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Убийца бойца спецназа ГРУ экстренно покинул РоссиюIslamNews вчера в 13:02
Убийца бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина предположительно скрылся в Армении, сообщил Телеграм-канал "112". По его данным, задержанные участники драки у пивной в Путилково дали показания, что виновником гибели Белянкина является шашлычник Григор Оганян.
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Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове
Псковская Лента Новостейвчера в 12:47
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