Убийца бойца спецназа ГРУ экстренно покинул РоссиюIslamNews вчера в 13:02

Убийца бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина предположительно скрылся в Армении, сообщил Телеграм-канал "112". По его данным, задержанные участники драки у пивной в Путилково дали показания, что виновником гибели Белянкина является шашлычник Григор Оганян.

Энергетика Нефть дешевеет на опасениях за перспективы спроса Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

Экономика Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья.

Экономика Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Культура Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.

Гаджеты В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Происшествия В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Шоу-бизнес Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами Певица Алсу, которая возобновила активность в социальных сетях, в резкой форме раскритиковала россиян, которые подвергли ее травле.

Политика В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.

Политика Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.

Политика В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

Политика Калви до своего ареста купил пропуск на заседание с Путиным на ПМЭФ Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви до своего ареста купил бейдж премиум-уровня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве во вторник, 4 июня, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Армия и оружие Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34 Авиационный полк, развернутый на военном аэродроме Шагол в Челябинской области, получит три новых истребителя Су-34 уже в этом месяце.

Происшествия Спецназовец рассказал, как выжить в массовой драке Действующий сотрудник ГРУ проанализировал жестокую драку в подмосковном Путилкове, где был убит спецназовец Никита Белянкин.

Шоу-бизнес Ксения Собчак вмешалась в конфликт Максима Галкина и Андрея Малахова Ксения Собчак отреагировала на высказывание Максима Галкина, обвинившего накануне Андрея Малахова в распространении сплетен о его семье.

Здоровье Медики Прикамья требуют прекратить слияние психиатрических больниц На платформе Change.org появилась петиция «Требуем прекратить программу слияния психиатрических учреждений Пермского края».