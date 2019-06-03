Происшествия

Убийца бойца спецназа ГРУ экстренно покинул РоссиюIslamNews вчера в 13:02

Убийца бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина предположительно скрылся в Армении, сообщил Телеграм-канал "112". По его данным, задержанные участники драки у пивной в Путилково дали показания, что виновником гибели Белянкина является шашлычник Григор Оганян.
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Убийца спецназовца ГРУ мог сбежать из России

Газета.Ruвчера в 12:11

Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове

Псковская Лента Новостейвчера в 12:47

Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России

News.ruвчера в 11:01

СМИ сообщили о возможном побеге убийцы бойца ГРУ из России

Известиявчера в 10:41

СМИ: убийца спецназовца в Подмосковье мог скрыться из России

ТК Звездавчера в 10:10

СМИ назвали предполагаемого убийцу бывшего спецназовца в Путилкове

Говорит Москвавчера в 12:58

СМИ назвали имя убийцы спецназовца Белянкина

Московский Комсомолецвчера в 12:29
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Немоляева: «В „Иронии судьбы“ у меня было 8 проб. Рязанов сказал: „Можно хуже сыграть, но сложно“»

Обновлено вчера в 19:30
Гаджеты

В России представлен смартфон Huawei P Smart Z

На рынке России официально представлен новый смартфон Huawei P Smart Z. Китайский бренд продолжает выводить свои устройства на международный рынок, несмотря на санкции со стороны США.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Игры

Google расскажет об играх и стоимости подписки на Stadia 6 июня

Google проведет презентацию, посвященную облачной платформе Stadia 6 июня в 19:00 мск.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Сборная Колумбии разгромила Панаму в товарищеском матче

Футболисты сборной Колумбии на своем поле нанесли поражение команде Панамы в товарищеском матче.
Обновлено в 00:26
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В Бурейском районе ребенок выпал с балкона

Около 18:30 в Бурейскую больницу был доставлен мальчик семи лет, выпавший с балкона третьего этажа жилого дома, расположенного в поселке Талакан.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Сахалин и Бурятия вошли в число регионов РФ с самым грязным воздухом

Два региона ДФО — Сахалин и Бурятия — вошли в число субъектов РФ с самым загрязнённым воздухом.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Кузбассе осужден водитель, виновный в ДТП с шестью жертвами

Обновлено в 00:13
Политика

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли

Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.
Обновлено в 00:56
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено вчера в 03:36
Политика

Украинские силовики соберут совещание из-за ролика на YouTube

Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос созвал срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны для того, чтобы обсудить видео на YouTube, в котором говорится об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено 02 июня в 17:34
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Технологии

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Авто

FAW раскрыла комплектации нового Besturn X40 для России

Китайская компания FAW рассекретила комплектации обновленного кроссовера Besturn X40, который уже в текущем месяце поступит в продаже в России.
Обновлено вчера в 11:50
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Экономика

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено вчера в 18:39
Баскетбол

Кевон Луни получил растяжение связок плеча в 1-й четверти 2-го матча

Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни получил растяжение связок плеча во время 2-го матча финальной серии плей-офф с «Торонто» (109:104, 1-1), информирует The Athletic.
Обновлено вчера в 00:28
Политика

Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции

Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
Обновлено 02 июня в 18:56
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
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