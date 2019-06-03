Происшествия

Убийца бойца спецназа ГРУ экстренно покинул РоссиюIslamNews 13:02

Убийца бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина предположительно скрылся в Армении, сообщил Телеграм-канал "112". По его данным, задержанные участники драки у пивной в Путилково дали показания, что виновником гибели Белянкина является шашлычник Григор Оганян.
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Выгоняли за то, что были русскими: С чего началась драка, в которой убили ефрейтора ГРУ - Baza

Царьград13:26

Убийца спецназовца ГРУ мог сбежать из России

Газета.Ru12:11

СМИ назвали имя убийцы спецназовца Белянкина

Московский Комсомолец12:29

Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России

News.ru11:01

СМИ сообщили о возможном побеге убийцы бойца ГРУ из России

Известия10:41

СМИ: убийца спецназовца в Подмосковье мог скрыться из России

ТК Звезда10:10

СМИ назвали предполагаемого убийцу бывшего спецназовца в Путилкове

Говорит Москва12:58
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Футбол

«Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба

«Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба.
Обновлено в 17:38
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено в 03:36
Происшествия

17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Японии

В результате ДТП пострадали 17 человек, включая 15 учеников младших классов.
Обновлено в 22:53
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Политика

Украинские силовики соберут совещание из-за ролика на YouTube

Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос созвал срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны для того, чтобы обсудить видео на YouTube, в котором говорится об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено вчера в 17:34
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 10:17
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
Происшествия

В ДТП на Невском проспекте пострадали два человека

Автомобиль марки Daewoo отлетел в Volkswagen Jetta. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два человека.
Обновлено в 22:36
Политика

Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе

Федеральный судья Тревор Макфадден не нашел оснований для принятия к рассмотрению иска демократов из палаты представителей США к президенту Дональду Трампу за перенаправление бюджетных средств на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщает издание The Hill.
Обновлено в 21:53
Политика

Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС

Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено в 22:30
Наука

Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации

Испанские ученые открыли новый способ способ защиты от высоких доз радиации при лечении онкологического заболевания.
Обновлено 01 июня в 12:22
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика

Трамп озвучил свою позицию по Brexit

Позицию президента обнародовала пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Общество

В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами

Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN.
Обновлено в 21:19
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Политика

В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Авто

Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Экономика

Муниципальный долг Читы составил миллиард рублей

По словам Кефера, власти Читы оперативно работают над сокращением муниципального долга.
Обновлено в 22:33
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Технологии

Китай начнет выдавать коммерческие лицензии на 5G

Китай планирует выдавать лицензии на коммерческое использование сети 5G.
Обновлено в 09:00
Экономика

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено в 20:27
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено в 23:10
Музыка

Jay Z стал первым рэпером-миллиардером

Обновлено в 22:29
Политика

В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН

Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье

Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 23:01
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