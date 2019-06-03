Происшествия
Убийца бойца спецназа ГРУ экстренно покинул РоссиюIslamNews 13:02
Убийца бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина предположительно скрылся в Армении, сообщил Телеграм-канал "112". По его данным, задержанные участники драки у пивной в Путилково дали показания, что виновником гибели Белянкина является шашлычник Григор Оганян.
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Футбол
«Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба
«Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба.
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На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено в 03:36
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Японии
В результате ДТП пострадали 17 человек, включая 15 учеников младших классов.
Обновлено в 22:53
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Политика
Украинские силовики соберут совещание из-за ролика на YouTube
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос созвал срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны для того, чтобы обсудить видео на YouTube, в котором говорится об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено вчера в 17:34
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Происшествия
В ДТП на Невском проспекте пострадали два человека
Автомобиль марки Daewoo отлетел в Volkswagen Jetta. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два человека.
Обновлено в 22:36
Политика
Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
Федеральный судья Тревор Макфадден не нашел оснований для принятия к рассмотрению иска демократов из палаты представителей США к президенту Дональду Трампу за перенаправление бюджетных средств на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщает издание The Hill.
Обновлено в 21:53
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено в 22:30
Наука
Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации
Испанские ученые открыли новый способ способ защиты от высоких доз радиации при лечении онкологического заболевания.
Обновлено 01 июня в 12:22
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
Трамп озвучил свою позицию по Brexit
Позицию президента обнародовала пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Общество
В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN.
Обновлено в 21:19
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Политика
В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Экономика
Муниципальный долг Читы составил миллиард рублей
По словам Кефера, власти Читы оперативно работают над сокращением муниципального долга.
Обновлено в 22:33
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Технологии
Китай начнет выдавать коммерческие лицензии на 5G
Китай планирует выдавать лицензии на коммерческое использование сети 5G.
Обновлено в 09:00
Экономика
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено в 20:27
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли
В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено в 23:10
Музыка
Jay Z стал первым рэпером-миллиардером
Обновлено в 22:29
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 23:01