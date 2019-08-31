Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУбийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме

Палестинец Серхан Серхан, отбывающий пожизненное наказание за убийство американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди, получил ножевые ранения в тюрьме в Сан-Диего, сообщил таблоид TMZ. По данным издания, нападение произошло во дворе тюрьмы накануне вечером.
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Убийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме

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