Происшествия
ИнтерфаксУбийца Роберта Кеннеди получил ножевые ранения в тюрьме
Палестинец Серхан Серхан, отбывающий пожизненное наказание за убийство американского сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди, получил ножевые ранения в тюрьме в Сан-Диего, сообщил таблоид TMZ. По данным издания, нападение произошло во дворе тюрьмы накануне вечером.
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Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Политика
Украинская община Крыма дала совет Зеленскому
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Журналистская правда вчера в 03:16
Футбол
Почеттино: сегодня мы узнаем, уйдёт ли Эриксен из «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды Кристиана Эриксена.
Чемпионат 07:31
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Футбол
Эль-Нени перешел в «Бешикташ»
Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Нени стал игроком «Бешикташа».
Спорт-Экспресс 07:04
Футбол
Сычёв подписал контракт с «Пюником»
RT на русском 06:53
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Происшествия
Пропавшего годовалого мальчика нашли мертвым в Башкирии
В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала.
Москва 24 вчера в 23:33
Кино
Вуди Харрельсон может сыграть в новом фильме о «Бэтмене»
Премьера фильма о «Бэтмене» запланирована на июнь 2021 года, а главную роль может получить Вуди Харрельсон.
Дни24 06:32
Наука
Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Общество
Соболь пришла на шествие против политических репрессий
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.
Ведомости 07:32
Политика
Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню
RT на русском 07:28
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты
Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.
ТАСС 06:27
Общество
Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения
30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru вчера в 19:08
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
RT на русском 02:49
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Космос
Первого сентября Землю накроет магнитная буря
Магнитные бури низшего уровня являются достаточно слабыми событиями, практически не влияющими на средства связи, технику и космические аппараты.
Ин-спейс.ру вчера в 01:33
Экономика
Алиханов предложил распространить меры поддержки для малого бизнеса на самозанятых
Участники обсудили реализацию национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Клопс 07:12
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Общество
Петербуржцы стоят в часовых пробках на границе с Финляндией
Последний день лета петербуржцы разом решили провести в Финляндии. На границе с Суоми - часовые пробки.
КП - Санкт-Петербург 07:42