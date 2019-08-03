с чего всё началось

Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо в Техасе является не только трагическим событием, но и проявлением трусости. Я, как и каждый житель нашей страны, осуждаю этот ненавистный поступок. Нет таких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей.

В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.

Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20

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