Технологии

Uber в России перейдет на новое приложение из-за сделки с «Яндексом»
Ведомости
03:00

В России запустилось новое приложение Uber Russia, сообщил представитель компании. С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play. В начале 2018 г. российский бизнес Uber вошел в состав «Яндекс.Такси».
Ведомости03:00

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Яндекс такси: что нужно знать об этом сервисе

Rusvesna.suвчера в 05:15

Uber выпустил отдельное мобильное приложение для России

Агентство Москва02:57

Uber выпустит для России отдельное приложение

Коммерсантъ03:01

Uber запустил отдельное приложение онлайн-заказа такси для российских пользователей

ТАСС03:31

Uber в России перейдет на новое приложение из-за сделки с «Яндексом»

Ведомости03:00

Uber выпустил отдельное приложение для России

Дождь03:38

Приложение Uber перестанет работать в России

Российская газета05:40
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Интернет

Facebook разрабатывает криптовалюту для WhatsApp

Ожидается, что сервис денежных переводов будет в первую очередь ориентирован на рынок Индии, где мессенджером пользуются более 200 млн человек.
Обновлено в 05:30
Гаджеты

Samsung Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O оценен в $435 долларов

Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 435 долларов. Поставлять заказанные смартфоны начнут 31 декабря.
Обновлено в 04:12
Гаджеты

Nike выпустит кроссовки из фильма «Назад в будущее 2» с автошнуровкой

Известная американская компания Nike в скором времени выпустит огромную партию кроссовок серии HyperAdapt с функцией автоматической шнуровки – как раз такую обувь носил герой фильма «Назад в будущее 2» Марти Макфлай.
Обновлено в 04:33
Гаджеты

«Яндекс» для iOS обновил приложение «Яндекс.Метро»

Пока приложение обновлено только для устройств под управлением iOS.
Обновлено в 04:10
Гаджеты

Суд запретил Apple продавать старые модели iPhone в Германии

Немецкий суд в четверг постановил, что Apple нарушила патент компании Qualcomm, и запретил ей продавать некоторые модели iPhone в Германии, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 10:36
Технологии

Корпорация Corel приобретает Parallels

Сегодня корпорация Corel объявила о приобретении Parallels, компании, работающей в области разработки кросс-платформенных решений.
Обновлено в 03:23
Гаджеты

Появились изображения четырех смартфонов линейки Moto G7

Инсайдер распространил несколько изображений, на которых представлены все четыре смартфона из новой линейки Motorola Moto G7.
Обновлено в 03:18
Гаджеты

Топовая версия смартфона Meitu V7 стоит 1580 долларов

Обновлено в 03:22
Технологии

Reuters: Китай подозревают в хакерской атаке на Hewlett Packard и IBM

Хакеры, предположительно работающие по заданию Министерства государственной безопасности Китая, взломали сети американских технологических компаний Hewlett Packard Enterprise и IBM, а затем воспользовались полученными сведениями для атаки на их клиентов, об этом 20 декабря сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:47
Игры

Названы самые популярные в мире игры и приложения за 2018 год

Больше всего прибыли принесло приложение Netflix, а среди игр самой прибыльной оказалась Fate / Grand Order.
Обновлено в 04:07
Технологии

Нижегородцам показали, как работает биометрическая система в банках

«Ростелеком» и «Росбанк» 20 декабря продемонстрировали нижегородцам, как работает биометрическая система в банках.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика

«МегаФон» предупредил абонентов о повышении цен из-за роста НДС

Абоненты «МегаФон» получают СМС-сообщения, в которых мобильный оператор предупреждает о повышении цен на услуги в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.
Обновлено в 05:24
Технологии

Система «112» в Тверской области успешно прошла испытания

Система «112» в Тверской области успешно прошла испытания и принята государственной комиссией, сообщили в облправительстве.
Обновлено в 05:44
Игры

Компания Humble отдает LEGO Lord of the Rings бесплатно

Игру LEGO Lord of the Rings можно получить бесплатно.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Xiaomi установит новый рекорд Гиннесса при помощи смартфонов Xiaomi Play

Обновлено вчера в 23:37
Главное