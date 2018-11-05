В России запустилось новое приложение Uber Russia, сообщил представитель компании. С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play. В начале 2018 г. российский бизнес Uber вошел в состав «Яндекс.Такси».

Uber в России перейдет на новое приложение из-за сделки с «Яндексом»

Интернет Интернет Facebook разрабатывает криптовалюту для WhatsApp Ожидается, что сервис денежных переводов будет в первую очередь ориентирован на рынок Индии, где мессенджером пользуются более 200 млн человек.

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Технологии Технологии Корпорация Corel приобретает Parallels Сегодня корпорация Corel объявила о приобретении Parallels, компании, работающей в области разработки кросс-платформенных решений.

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