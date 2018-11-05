Технологии
Uber в России перейдет на новое приложение из-за сделки с «Яндексом»
Uber в России перейдет на новое приложение из-за сделки с «Яндексом»Ведомости03:00
В России запустилось новое приложение Uber Russia, сообщил представитель компании. С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play. В начале 2018 г. российский бизнес Uber вошел в состав «Яндекс.Такси».
Ведомости03:00
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Система «112» в Тверской области успешно прошла испытания и принята государственной комиссией, сообщили в облправительстве.
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