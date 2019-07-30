Экономика
Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингуВедомости 19:45
Компания Uber уволит около 400 сотрудников — каждого третьего специалиста по маркетингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, гендиректор Uber Дара Хосровшахи 29 июля уведомил сотрудников о предстоящих сокращениях.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:44, Вашингтон
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Авто
Маленький кроссовер Toyota C-HR превратился в раллийный болид
В Toyota C-HR специалисты Cusco Racing полностью изменили подвеску и дифференциалы, а в салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено в 10:04
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 16:19
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,41 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 70,52 рубля.
Обновлено в 03:06
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Гонконге демонстранты нарушили работу метро в час пик
Противники законопроекта об экстрадиции нарушили работу станций метро в Гонконге, блокируя отъезд поездов в час пик, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 22:18
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Политика
В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
Обновлено в 20:06
Авто
УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом»
Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 14:58
Музыка
Максим Ержан представит Казахстан на «Детском Евровидении 2019»
Напомним, следующее «Детское Евровидение» (17-е по счету) пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице.
Обновлено в 09:05
Футбол
«Локомотив» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА
«Локомотив» на канале в ютубе опубликовал видео того, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Два человека погибли в столкновении мопеда и легковушки под Москвой
Как стало известно РЕН ТВ, авария произошла около поселка Власиха в 21:47. Столкнулись мопед и легковой автомобиль.
Обновлено в 21:10
Общество
Ультраполярное вторжение принесло похолодание в Нижегородскую область
Специалисты назвали причину резкого похолодания температуры воздуха, которые отмечается в Европейской части России, в том числе в Нижегородской области с 29 июля.
Обновлено в 06:01
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м
Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти, сейчас он превысил 9,5 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.
Обновлено в 21:27
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Футбол
«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»
Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Политика
Посольство РФ заявило, что Лондон не пытается объективно оценить ситуацию с акцией в Москве
Сотрудники посольства РФ в Великобритании считают, что Форин-офис «не пытался объективно оценить ситуацию» с митингом в российской столице.
Обновлено в 18:35
Космос
Япония и Индия намерены отправить совместную миссию на Луну
Япония и Индия намерены в 2023 году отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом.
Обновлено в 21:24
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено в 22:07
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено в 22:15
Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Технологии
Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов
Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:51
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Баранец сравнил российский ЗРК С-400 и израильский Хец-3
В результате анализа возможностей испытанного в США оружия эксперт пришел к выводу о том, что «главным конкурентом «Хец» сегодня являются ЗРК С-400, которые тоже «залезают» в ближний космос».
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0
Встреча завершилась со счетом 1:0 (Кьяртанссон, 73). Набрав 7 очков, «Рубин» вышел на третье место в РПЛ.
Обновлено в 15:20
Интернет
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничество
Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено в 17:16