Экономика
Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингуВедомости вчера в 19:45
Компания Uber уволит около 400 сотрудников – каждого третьего специалиста по маркетингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, гендиректор Uber Дара Хосровшахи 29 июля уведомил сотрудников о предстоящих сокращениях.
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Американский интернет-сервис такси Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу
Эхо Москвывчера в 20:03
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