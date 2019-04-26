Uber снизил оценку для IPO на 10%Ведомости 07:12

Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Uber снизил оценку для IPO на 10%

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Политика Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Происшествия После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.

Происшествия В Уфе пропала семья из 5 человек В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.

Шоу-бизнес Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Происшествия На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки Три человека со взрывчаткой задержаны недалеко от железнодорожной станции в шри-ланкийской столице Коломбо.

Политика В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.

Происшествия Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге.

Политика Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию Глава КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию и отбыл на специальном бронированном поезде из Владивостока.

Происшествия Полиция задержала стрелявшего из машины мужчину на юго-западе Москвы В столичную полицию обратились очевидцы, которые сообщили, что на Профсоюзной улице неизвестный произвел из машины выстрел из предмета, напоминающий пистолет.

Транспорт Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада военной техники Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.

Экономика ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками В городе Канске Красноярского края суд приговорил двух воспитательниц детского сада к четырем годам колонии общего режима за издевательства над детьми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Общество В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.

Политика Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один «Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.

Происшествия На горящем заводе «Красмаш» в Красноярске обрушилась кровля Обрушение кровли произошло в горящем корпусе оборонного завода «Красмаш» в Красноярске.

Здоровье Врачи назвали главные причины артроза Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.