Экономика

Uber снизил оценку для IPO на 10%Ведомости 07:12

Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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CNBC: Uber рассчитывает, что его стоимость по итогам IPO составит около $90 млрд

ТАСС15:38

Uber перед IPO оценил себя ниже, чем предсказывали аналитики

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Платёжная система PayPal инвестирует полмиллиарда долларов в Uber

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Uber снизил оценку для IPO на 10%

Ведомости07:12
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На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

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Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
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Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
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Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:27
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
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Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
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Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
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В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
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Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
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Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
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В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
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Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях

В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Происшествия

На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки

Три человека со взрывчаткой задержаны недалеко от железнодорожной станции в шри-ланкийской столице Коломбо.
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Деарне и Стольберг покинули омский «Авангард»

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Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено вчера в 19:35
Политика

В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным

Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:37
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Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки

Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге.
Обновлено в 15:01
Политика

Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию

Глава КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию и отбыл на специальном бронированном поезде из Владивостока.
Обновлено в 02:05
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Фанаты «Мстителей» жестоко избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено в 16:12
Происшествия

Полиция задержала стрелявшего из машины мужчину на юго-западе Москвы

В столичную полицию обратились очевидцы, которые сообщили, что на Профсоюзной улице неизвестный произвел из машины выстрел из предмета, напоминающий пистолет.
Обновлено в 13:11
Транспорт

Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада военной техники

Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.
Обновлено вчера в 05:58
Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

В городе Канске Красноярского края суд приговорил двух воспитательниц детского сада к четырем годам колонии общего режима за издевательства над детьми, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Обновлено в 16:03
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Происшествия

На горящем заводе «Красмаш» в Красноярске обрушилась кровля

Обрушение кровли произошло в горящем корпусе оборонного завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено в 10:33
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Врачи назвали главные причины артроза

Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
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Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
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