Экономика
Uber снизил оценку для IPO на 10%Ведомости 07:12
Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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