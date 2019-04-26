Экономика

Uber снизил оценку для IPO на 10%Ведомости 07:12

Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Uber перед IPO оценил себя ниже, чем предсказывали аналитики

Forbes10:29

Платёжная система PayPal инвестирует полмиллиарда долларов в Uber

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Uber планирует привлечь более $10 млрд в рамках IPO

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Uber назвала диапазон цен при первичном размещении

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Uber уценил себя до $80–90 млрд

Коммерсантъ08:44

Uber снизил оценку для IPO на 10%

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Uber Technologies – один из самых ожидаемых дебютов года

SIA.ruвчера в 19:38
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Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике

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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Краснотурьинские пожарные отстояли дом. Без крова могли остаться две семьи

21 апреля в 10.43 поступило сообщение о возгорании на одном из частных участков улицы Заводской (Суходойка).
Обновлено 23 апреля в 02:30
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
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Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Авто

«Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге

Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В хаски-центре «Аквилон» под Челябинском произошел пожар

Обновлено в 09:32
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Обновлено вчера в 23:33
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Энергетика

Бензин в России в марте подешевел на 0,1%

Средня цена на бензин в России в марте снизилась на 0,1% и составила 44,02 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 46,89 рубля за литр.
Обновлено в 11:52
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Обновлено в 06:58
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции

Обновлено в 10:53
Политика

Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:26
Политика

Прилепин сообщил о доставленных месяц назад паспортах РФ на Донбасс

Писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщил, что еще месяц назад знал о том, что на территорию Донбасса въехали автобусы с бланками российских паспортов, списками и всем остальным.
Обновлено в 10:09
Политика

США ввели санкции против главы венесуэльского МИДа

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет

Обновлено вчера в 08:40
Политика

Nord Stream 2 AG наносит ответный удар

В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
Общество

Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
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«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Экономика

Убыток «Иркута» увеличился в 2018 году в 12 раз

"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
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