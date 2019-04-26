Экономика
Uber снизил оценку для IPO на 10%Ведомости 07:12
Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
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В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
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В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
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Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
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Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским приняли решение о строительстве музейно-театрального квартала в районе Замоскворечье.
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Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
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Названы самые распространённые проблемы водителей в Петербурге
Главной проблемой петербургских водителей является севший аккумулятор.
Обновлено в 08:22
Общество
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Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
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Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА
Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
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Обновлено в 09:12
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Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
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«Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через Украину
«Нафтогаз Украины» и Еврокомиссия предложат «Газпрому» сохранить транзит на уровне 60 млрд кубометров в год на 10 лет.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
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В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
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Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Происшествия
Начальника отдела ФСБ Кирилла Черкалина арестовали на два месяца
Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина арестовали на два месяца 25 апреля, в пятницу. Его подозревают во взяточничестве.
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Netflix выпустил «Омерзительную восьмерку» в виде мини-сериала
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В Москве загорелся университет имени Губкина
Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.
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Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
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