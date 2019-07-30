Экономика
Uber решила уволить каждого третьего специалиста по маркетингуРБК вчера в 18:45
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отделов маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Американский интернет-сервис такси Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу
Эхо Москвывчера в 20:03
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика
Новая Рада не сможет начать работу до сентября
Верховная рада Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судов, мешающих объявить результаты выборов, заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено в 06:07
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Третий за день пассажир упал на пути в московском метро
Судьба упавшего человека не уточняется. Ранее на фиолетовой ветке Московского метрополитена человек упал на путь.
Обновлено в 06:50
Общество
BlaBlaCar могут заблокировать в России
Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
Обновлено в 01:32
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Музыка
Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Политика
Президент РФ провел рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области
Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Баскетбол
Серхио Родригес перешёл в «Милан»
Итальянский "Милан" официально подтвердил переход разыгрывающего Серхио Родригеса.
Обновлено в 04:43
Экономика
Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ
Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области.
Обновлено в 06:11
Общество
29% россиян не хватает денег на отпуск
29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига
В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес
МакSим показала помолвочное кольцо
Обновлено в 07:00
Общество
Москву накроет дым от пожаров в Сибири
Глава противопожарного отдела российского «Гринписа» Григорий Куксин заявил, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву.
Обновлено в 06:48
Политика
Глава офиса Зеленского: Кличко признал, что не контролирует Киевсовет
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом.
Обновлено в 06:27