Экономика
Uber решила уволить каждого третьего специалиста по маркетингуРБК вчера в 18:45
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отделов маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
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Американский интернет-сервис такси Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу
Эхо Москвывчера в 20:03
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