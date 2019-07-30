Экономика
Uber планирует сократить треть сотрудников отделов маркетингаДни24 04:54
Американская международная компания Uber, создавшая одноимённое приложения для поиска и вызова авто, планирует сократить треть сотрудников отделов маркетинга в отделениях по всему миру.
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Американский интернет-сервис такси Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу
Эхо Москвывчера в 20:03
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