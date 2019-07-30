Экономика

Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингуРБК вчера в 18:45

Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
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Американский интернет-сервис такси Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу

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Дара Хосровшахи
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