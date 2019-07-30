Экономика
Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингуРБК вчера в 18:45
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
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Американский интернет-сервис такси Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу
Эхо Москвывчера в 20:03
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Разработан национальный стандарт для «умных» приборов учета в ЖКХ
По словам экспертов, национальный стандарт OpenUNB будет востребован в сфере учета ресурсов ЖКХ посредством "умных" устройств.
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Librem 5: безопасный смартфон на Linux, который заменит ПК
Идея выпуска смартфона на Linux не нова: несколько лет назад даже софтверный гигант Canonical, ответственный за создание дистрибутива Ubuntu, не только занимался разработкой мобильной версии своей ОС, но и планировал выпустить собственный смартфон, способный заменить пользователям обычный ПК.
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Названы лучшие города мира для заработка на жилье
В 2018 году был составлен рейтинг лучших городов России для заработка на краткосрочной аренде жилья.
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На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
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В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
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Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Китай и США проведут в Шанхае новый раунд торговых переговоров
В 12-м по счету раунде консультаций, который будет проходить в Шанхае 30-31 июля, от американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур
Федеральные эксперты полагают, что выборы главы Республики Алтай, которые состоятся 8 сентября, не обойдутся без второго тура.
Обновлено вчера в 22:59
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«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
Американская экономика пострадала из-за проблем Boeing
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Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Баранец сравнил российский ЗРК С-400 и израильский Хец-3
В результате анализа возможностей испытанного в США оружия эксперт пришел к выводу о том, что «главным конкурентом «Хец» сегодня являются ЗРК С-400, которые тоже «залезают» в ближний космос».
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
Обновлено вчера в 21:04
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
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Главный парад военно-морского флота прошел в Петербурге
Парады в честь дня ВМФ прошли также во Владивостоке, Севастополе и сирийском Тартусе.
Обновлено 28 июля в 06:08
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
Защита Навального обжаловала его арест и просит прекратить дело
Мосгорсуд завтра рассмотрит апелляцию на административный арест оппозиционера Алексея Навального, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.
Обновлено вчера в 14:17
Кино
Машков назвал условие для возвращения в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью "Парламентской газете" рассказал, что может вернуться в кино, если наладится работа, которой он занимается сейчас.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.
Обновлено вчера в 18:26
Гаджеты
Первый в мире гибкий смартфон не прошел проверку
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал фото трех дочерей
Российский телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в соцсети фото троих дочерей — 19-летней Эрики Куталии, 11-летней Нины и 4-летней Валерии Ургант.
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