Экономика

Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингуРБК 18:45

Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
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Американский интернет-сервис такси Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу

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Дара Хосровшахи
Американский предприниматель
Ирано-американский бизнесмен, главный исполнительный директор Uber. До назначения в Uber работал на аналогичной должности в Expedia Group.
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