Экономика
Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингуРБК 18:45
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Политика
Озвучены условия участия Трампа в саммите Минской группы
Глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сообщил, что американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в переговорах Минской группы возможно лишь при гарантированном успехе этого саммита.
Обновлено в 20:15
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Технологии
«Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой
«Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.
Обновлено в 17:34
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено в 19:03
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Космос
Ахуна Монс на Церере демонстрирует динамичную геологию
Обновлено в 10:29
Здоровье
Украине угрожает вспышка смертельной дифтерии
Эксперты прогнозируют масштабную вспышку дифтерии на Украине. От нее может погибнуть каждый десятый заболевший.
Обновлено в 19:58
Общество
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.
Обновлено в 20:33
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
Обновлено в 03:28
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» жителей Донбасса
Киев создаст всемирный русскоязычный канал, чтобы усилить информационную борьбу как за умы украинцев, проживающих на территориях Донбасса и Крыма, так и россиян на территории России, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Обновлено в 17:36
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57
Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Музыка
Медведев поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поздравил композитора, продюсера Игоря Крутого с 65-летием.
Обновлено в 06:52
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство.
Обновлено в 07:37
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Баранец сравнил российский ЗРК С-400 и израильский Хец-3
В результате анализа возможностей испытанного в США оружия эксперт пришел к выводу о том, что «главным конкурентом «Хец» сегодня являются ЗРК С-400, которые тоже «залезают» в ближний космос».
Обновлено в 11:00
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Здоровье
Когда активированный уголь может быть опасен, рассказал врач-диетолог
Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Главу совета ингушских тейпов оштрафовали за распространение фейков
Как сообщил Даскиев в интервью местным журналистам, в обращении говорилось о возможной ликвидации Ингушетии из-за пересмотра границ с соседними республиками.
Обновлено в 15:09
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26