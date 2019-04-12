Экономика

Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятияИзвестия 01:18

Компания владеет 38% в совместном предприятии. Согласно документу, Uber до 2021 года не имеет права продать свою долю без согласия «Яндекса», а до 2025 года ему запрещено конкурировать с ним в России и СНГ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн

Интерфакс02:23

Uber раскрыла убытки совместного предприятия с «Яндексом»

РБКвчера в 19:11

Uber раскрыл убытки от сотрудничества с «Яндекс.Такси»

URA.Ruвчера в 23:30

В Uber раскрыли убытки от сотрудничества с «Яндексом»

REGNUM01:42

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндекс. Такси»

Эхо Москвывчера в 22:06

Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия

Известия01:18

Uber назвал сумму своего убытка от сотрудничества с «Яндексом»

Полит.рувчера в 19:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Здоровье

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Политика

Родина отказала Ассанжу в особой помощи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено вчера в 02:10
Общество

На Урале наказаны шестеро сотрудников министерства образования

Один из чиновников не указал данных о том, что его жене принадлежат участок земли площадью 800 кв. метров и квартира в 93,7 кв. метров.
Обновлено в 02:20
Экономика

В России создан банк для Роскосмоса

Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах

На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Футбол

«Спартак» строго накажет Гулиева

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Благовещенске бродячие собаки искусали мальчика

Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Благовещенске.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника

Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника Екатерина Варнава рассказала об отношениях с возлюбленным.
Обновлено в 02:10
Политика

Американские военные перевозят землю с базы в Токио, несмотря на протесты

Американские военные начали переброску 37 тысяч кубометров земли и песка с базы Йокота, расположенной в столичной префектуре Токио, в префектуру Сайтама, несмотря на протесты местного населения.
Обновлено в 01:49
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Космос

Ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций

Обновлено вчера в 23:06
Экономика

Почти все финансовые активы РФ сосредоточены в руках 3% населения

По данным «Коммерсанта», аналитики выяснили, что в руках 3% богатого населения России сосредоточены почти все богатства страны.
Обновлено в 02:28
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Весь мир отмечает День космонавтики

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 02:04
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с призывами к России

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.
Обновлено 10 апреля в 14:25
Гаджеты

Уникальный 14-ядерный процессор Core i9-9990XE теперь можно купить за 2999 евро

Уникальная в своём роде новинка оценена продавцом в совсем немалые 2999 евро.
Обновлено вчера в 13:02
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено вчера в 11:36
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

С уральским миллиардером Тетюхиным простятся в субботу

Обновлено в 02:22
Происшествия

Три человека стали жертвами ДТП с участием маршрутки в Волгограде

Один человек погиб и еще двое получили травмы после того, как маршрутка столкнулась с иномаркой и врезалась в остановку в Волгограде.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

В Пакистане при взрыве на рынке погибли 16 человек

В Пакистане в результате взрыва самодельного устройства на рынке в городе Кветта погибли 16 человек, еще 30 пострадали, сообщает 12 апреля телеканал Geo TV.
Обновлено в 02:27
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное