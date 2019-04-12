Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятияИзвестия 01:18
Компания владеет 38% в совместном предприятии. Согласно документу, Uber до 2021 года не имеет права продать свою долю без согласия «Яндекса», а до 2025 года ему запрещено конкурировать с ним в России и СНГ.
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Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Политика
Родина отказала Ассанжу в особой помощи
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено вчера в 02:10
Общество
На Урале наказаны шестеро сотрудников министерства образования
Один из чиновников не указал данных о том, что его жене принадлежат участок земли площадью 800 кв. метров и квартира в 93,7 кв. метров.
Обновлено в 02:20
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Футбол
«Спартак» строго накажет Гулиева
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Благовещенске бродячие собаки искусали мальчика
Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Благовещенске.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника
Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника Екатерина Варнава рассказала об отношениях с возлюбленным.
Обновлено в 02:10
Политика
Американские военные перевозят землю с базы в Токио, несмотря на протесты
Американские военные начали переброску 37 тысяч кубометров земли и песка с базы Йокота, расположенной в столичной префектуре Токио, в префектуру Сайтама, несмотря на протесты местного населения.
Обновлено в 01:49
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Космос
Ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Почти все финансовые активы РФ сосредоточены в руках 3% населения
По данным «Коммерсанта», аналитики выяснили, что в руках 3% богатого населения России сосредоточены почти все богатства страны.
Обновлено в 02:28
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Весь мир отмечает День космонавтики
12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 02:04
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с призывами к России
Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.
Обновлено 10 апреля в 14:25
Гаджеты
Уникальный 14-ядерный процессор Core i9-9990XE теперь можно купить за 2999 евро
Уникальная в своём роде новинка оценена продавцом в совсем немалые 2999 евро.
Обновлено вчера в 13:02
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям
Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
С уральским миллиардером Тетюхиным простятся в субботу
Обновлено в 02:22
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП с участием маршрутки в Волгограде
Один человек погиб и еще двое получили травмы после того, как маршрутка столкнулась с иномаркой и врезалась в остановку в Волгограде.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Пакистане при взрыве на рынке погибли 16 человек
В Пакистане в результате взрыва самодельного устройства на рынке в городе Кветта погибли 16 человек, еще 30 пострадали, сообщает 12 апреля телеканал Geo TV.
Обновлено в 02:27
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России
Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:23