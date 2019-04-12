Экономика
Uber раскрыл убытки от совместного предприятия с «Яндексом»Ведомости 04:19
Доля Uber в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс.Такси» составила $42 млн, говорится в проспекте IPO американской компании.
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Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Американец, которому Гулиев сломал нос, не стал комментировать драку
Американец Майкл Коу Джон Эли не стал комментировать драку с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым, который избил его 10 апреля.
Обновлено в 04:01
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Володин отказался рассказывать о своем заочном голосовании
Корреспондент саратовского издания «Свободные новости» во время визита спикера Госдумы Вячеслава Володина 12 апреля в аэропорт «Гагарин» спросил его о заочном голосовании за законопроект об изоляции российского сегмента интернета.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Экономика
В Москве 37 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые
По итогам первого квартала 2019 года количество самозанятых в Москве составило 34,6 тысяч человек, а суммарный доход от их деятельности составил 1,9 млрд рублей.
Обновлено в 04:50
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Авто
Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Хоккей
Семь игроков СКА вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ
Семь хоккеистов петербургского СКА попали в предварительный состав сборной России на тренировочные сборы перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 01:49
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков
Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Космос
NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе
Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Политика
Песков высказался о независимости WikiLeaks
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает основанный Джулианом Ассанжем портал WikiLeaks независимым источником информации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:07