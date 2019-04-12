Экономика

Uber раскрыл убытки от совместного предприятия с «Яндексом»Ведомости 04:19

Доля Uber в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс.Такси» составила $42 млн, говорится в проспекте IPO американской компании.
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Uber оценил свой убыток от владения долей в СП с «Яндекс.Такси» в $42 млн за 2018 год

ТАСС03:19

Uber раскрыла убытки совместного предприятия с «Яндексом»

РБКвчера в 19:11

Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия

Известия01:18

Uber раскрыл убытки от сотрудничества с «Яндекс.Такси»

URA.Ruвчера в 23:30

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндекс. Такси»

Эхо Москвывчера в 22:06

Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн

Интерфакс02:23

Uber назвал сумму своего убытка от сотрудничества с «Яндексом»

Полит.рувчера в 19:24
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Обновлено в 04:02
Общество

Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности

Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Американец, которому Гулиев сломал нос, не стал комментировать драку

Американец Майкл Коу Джон Эли не стал комментировать драку с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым, который избил его 10 апреля.
Обновлено в 04:01
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Происшествия

На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 04:12
Происшествия

СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки

Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Володин отказался рассказывать о своем заочном голосовании

Корреспондент саратовского издания «Свободные новости» во время визита спикера Госдумы Вячеслава Володина 12 апреля в аэропорт «Гагарин» спросил его о заочном голосовании за законопроект об изоляции российского сегмента интернета.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку

По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Экономика

В Москве 37 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые

По итогам первого квартала 2019 года количество самозанятых в Москве составило 34,6 тысяч человек, а суммарный доход от их деятельности составил 1,9 млрд рублей.
Обновлено в 04:50
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Авто

Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Можно привести в пример европейские страны, где скорость потока на загородных трассах заметно быстрее, уж точно выше 110 км/час.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Хоккей

Семь игроков СКА вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ

Семь хоккеистов петербургского СКА попали в предварительный состав сборной России на тренировочные сборы перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 01:49
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Участника «Дома-2» осудили за избиение бывшей жены и интимный слив

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Космос

NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе

Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Политика

Песков высказался о независимости WikiLeaks

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает основанный Джулианом Ассанжем портал WikiLeaks независимым источником информации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Обновлено в 05:07
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