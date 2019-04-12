Uber раскрыл убытки от совместного предприятия с «Яндексом»Ведомости 04:19

Доля Uber в чистом убытке совместного предприятия (СП) с «Яндекс.Такси» составила $42 млн, говорится в проспекте IPO американской компании.

Uber раскрыл убытки от совместного предприятия с «Яндексом»

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