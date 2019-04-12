Экономика
Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»Lenta.ru 09:27
Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год. Она составила 42 миллиона долларов, говорится в проспекте первого публичного размещения акций (IPO) американской компании. Uber владеет 38 процентами в совместном предприятии (СП).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
Законопроект об изоляции Рунета принят Госдумой во втором чтении
Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сегодня назвал потери, которые ждут страну, если не принять меры.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки
Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
Обновлено в 08:33
Политика
Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог
В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 08:37
Хоккей
«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками
"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с тремя игроками команды.
Обновлено в 09:24
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Политика
«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»
В комментарии средствам массовой информации господин Демин заявил, что выявленные дефекты нефтепровода на белорусском участке есть возможность успешно устранить, не прибегая к остановке транзита «голубого топлива».
Обновлено в 06:01
Культура
Худрук Александринки Валерий Фокин решил выйти из секретариата СТД
Худрук Александринского театра Валерий Фокин принял решение о выходе из секретариата Союза театральных деятелей РФ из-за несогласия с позицией СТД по вопросу объединения Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, об этом он написал в открытом письме председателю правительства и министру культуры РФ.
Обновлено в 10:00
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Игры
В Origin началась весенняя распродажа
В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Хакасии пожизненно осужден таксист-маньяк
Сообщается, что мужчина совершил 15 тяжких и особо тяжких преступлений, сопряженных с изнасилованием. В частности, он убил четыре женщины.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Самаре члена Либертарианской партии госпитализировали с сотрясением мозга после допроса в ФСБ
В Самаре фотограф и член Либертарианской партии Руслан Бадартдинов был госпитализирован с сотрясением мозга после допроса в ФСБ.
Обновлено в 10:06
Экономика
ЦБ: эффекты от роста НДС ещё могут проявляться в ближайшие месяцы
Некоторые отложенные эффекты от повышения НДС ещё могут проявляться в ближайшие месяцы, предупреждают в Центробанке.
Обновлено в 09:00
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Главная надежда сборной России Самарин допускал множество нелепых ошибок как в короткой, так и в произвольной программе.
Обновлено в 09:45
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Футбол
Кроос опроверг информацию о желании покинуть «Реал»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос не собирается покидать команду.
Обновлено в 10:06
Футбол
Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Анжи»
«Не беспокоюсь о недооценке соперника, ее не будет», – отметил Семак. Матч «Зенит» – «Анжи» пройдет 14 апреля на стадионе «Газпром Арена».
Обновлено в 04:35
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Игры
Летом Frostpunk доберётся до PS4 и Xbox One
Создатели Frostpunk из 11 bit Studios официально объявили о скором выпуске проекта на PS4 и Xbox One, причём релиз состоится совсем скоро — летом.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика
Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш
Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54