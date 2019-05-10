Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрдВедомости 08:02
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.
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