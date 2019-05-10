Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрдВедомости 08:02
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших в мире по версии датской компании AirHelp, заняв шестое место.
Обновлено в 06:28
Политика
Коломойский порассуждал о будущем Порошенко
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы остаться играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто
Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Авто
«Нешуточный» автопарк Евгения Петросяна
Обновлено в 13:30
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Наука
Вымерший однажды вид птиц «восстал из мертвых»
Обновлено в 09:29
Политика
Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора
Япония пригласила президента России Владимира Путина на интронизацию нового императора Нарухито, которая состоится 22 октября 2019 года.
Обновлено в 12:22
Политика
В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Политика
Минфин США расширил санкции против Венесуэлы
Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы.
Обновлено в 12:48
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня
Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Раде проект постановления о проведении 1 июня 2019 года торжественного заседания украинского парламента, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:05
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Хоккей
Сборная Канады начала чемпионат мира по хоккею поражением от Финляндии
Сборная Канада по хоккею начала чемпионат мира поражением от финской команды со счетом 1:3. Встреча прошла в Кошице на "Стил-Арене".
Обновлено в 13:31
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Компания Mazda планирует выпустить новую модель, относящуюся к примерному ценовому сегменту.
Обновлено в 06:13
Авто
В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей
Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Хоккей
Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено в 12:44
Политика
На Украине поругались глава новой церкви и Филарет
Обновлено в 05:37
Футбол
Вышел трейлер к документальному фильму «Диего Марадона»
В сети появился трейлер к документальному фильму о бывшем аргентинском футболисте Диего Марадоне.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Космос
Стивен Хокинг оказался неправ в своей теории
Обновлено в 08:59
Экономика
Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до 2%
Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,1% относительно марта и на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Обновлено в 08:59