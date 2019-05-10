Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрдВедомости 08:02
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.
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Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Пожар на автозаправке в Чечне локализован
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве
По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.
Обновлено в 12:36
Экономика
Отели Турции могут подорожать к началу сезона
На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.
Обновлено в 03:44
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым
Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
Обновлено в 15:33
Транспорт
Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе
Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Медики перечислили меры профилактики при астме в летний период
Медики из Американской Ассоциации Лёгких предупредили об обострении астмы в летний период.
Обновлено в 05:01
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Обновлено в 17:07
Кино
В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон
Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Игры
Titan Quest пополнился новым DLC про Атлантиду
Обновлено в 12:40
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Футбол
Бенитес сравнил матчи «Ливерпуля» против «Милана» и «Барселоны»
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, руководивший «Ливерпулем» в 2005 году, рассказал какой волевой матч в исполнении красных получился лучше.
Обновлено в 17:08
Авто
В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей
Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Театры
Самбурская рассказала о срыве договоренностей с театром
Российская актриса Настасья Самбурская рассказала, что договоренности с театром на Малой Бронной о спектаклях до конца сезона были сорваны.
Обновлено в 08:10
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Хоккей
Сборная США сенсационно уступила Словакии на старте ЧМ-2019
Обновлено в 17:31
Гаджеты
В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG
Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Политика
США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран
Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Происшествия
От ливневых дождей с градом пострадали четыре села в Дагестане
Смотрите такжеПотерявшие жилье при пожаре жители села на Сахалине получат выплаты По словам главы муниципального района Хаджимурада Магомедова, больше всего пострадали села Нижний и Верхний Инхо, Килятль и Читль.
Обновлено в 11:29
Политика
В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР
"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
Обновлено в 10:26