Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрдВедомости 08:02

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.

Политика Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Происшествия Пожар на автозаправке в Чечне локализован Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Егор Крид отменил выступление в Москве По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.

Экономика Отели Турции могут подорожать к началу сезона На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.

Футбол Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.

Транспорт Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.

Здоровье Медики перечислили меры профилактики при астме в летний период Медики из Американской Ассоциации Лёгких предупредили об обострении астмы в летний период.

Кино В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.

Политика Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Хоккей Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Футбол Бенитес сравнил матчи «Ливерпуля» против «Милана» и «Барселоны» Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, руководивший «Ливерпулем» в 2005 году, рассказал какой волевой матч в исполнении красных получился лучше.

Авто В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.

Политика В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.

Театры Самбурская рассказала о срыве договоренностей с театром Российская актриса Настасья Самбурская рассказала, что договоренности с театром на Малой Бронной о спектаклях до конца сезона были сорваны.

Происшествия Пилот летел без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.

Гаджеты В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.

Политика США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.

Происшествия От ливневых дождей с градом пострадали четыре села в Дагестане Смотрите такжеПотерявшие жилье при пожаре жители села на Сахалине получат выплаты По словам главы муниципального района Хаджимурада Магомедова, больше всего пострадали села Нижний и Верхний Инхо, Килятль и Читль.