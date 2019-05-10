Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрдВедомости 08:02
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.
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Происшествия
В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом
Обновлено в 11:41
Происшествия
Осужденного в США Юрия Мартышева перевели в другую тюрьму
Осужденного в США на шесть с половиной лет за компьютерные преступления россиянина Юрия Мартышева перевели в другую тюрьму для отбытия наказания, говорится в базе данных Федерального бюро тюрем США.
Обновлено в 11:13
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика
В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова
Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 110 000 километров просят 4 тысячи евро или 290 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Энергетика
Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга
Российскую нефть, полностью отвечающую показателям качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга, сообщило Минэнерго.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы играть остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Политика
Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным
В ходе визита в Россию 12‒14 мая Помпео встретится не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
Обновлено в 09:55
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Кино
Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 10:23
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Политика
Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским
Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Гаджеты
Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году
Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.
Обновлено в 09:39
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Энергетика
Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Хоккей
Дадонов забросил первую шайбу сборной России на чемпионате мира
Сборная России открыла счет голам на чемпионате мира-2019. Первую шайбу для россиян на турнире в матче с Норвегией забросил Евгений Дадонов.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41