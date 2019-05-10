Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрдВедомости 08:02

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.
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Uber в ходе первичного публичного размещения акций привлек более 8 миллиардов долларов

Эхо Москвы11:28

Сервис такси Uber объявил о размещении 180 млн акций по $45 за штуку

ПРАЙМвчера в 19:13

Uber выходит на биржу. Уже сегодня

Вести.Финанс05:11

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд

Газета.Ru01:20

Капитализацию Uber оценили в 75,5 млрд долларов

Говорит Москва01:47

WSJ: стоимость акций Uber в рамках IPO на бирже Нью-Йорка составит $45 за штуку

ТАССвчера в 20:59

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Ведомости08:02
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Происшествия

В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

Обновлено в 11:41
Происшествия

Осужденного в США Юрия Мартышева перевели в другую тюрьму

Осужденного в США на шесть с половиной лет за компьютерные преступления россиянина Юрия Мартышева перевели в другую тюрьму для отбытия наказания, говорится в базе данных Федерального бюро тюрем США.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Обновлено в 11:52
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
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На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика

В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова

Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
Авто

В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро

За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 110 000 километров просят 4 тысячи евро или 290 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Энергетика

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

Российскую нефть, полностью отвечающую показателям качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга, сообщило Минэнерго.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково

Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

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Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы играть остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Политика

Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным

В ходе визита в Россию 12‒14 мая Помпео встретится не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
Обновлено в 09:55
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Кино

Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 10:23
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Политика

Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским

Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Гаджеты

Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году

Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.
Обновлено в 09:39
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Хоккей

Дадонов забросил первую шайбу сборной России на чемпионате мира

Сборная России открыла счет голам на чемпионате мира-2019. Первую шайбу для россиян на турнире в матче с Норвегией забросил Евгений Дадонов.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
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