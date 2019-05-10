Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрдВедомости 08:02

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Uber продал 180 млн акций стоимостью по $45 каждая. В результате рыночная стоимость компании была оценена в $75,5 млрд.
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Сервис заказа такси Uber провел IPO на нью-йоркской бирже, продав 180 миллионов акций по 45 долларов каждую

Эхо Москвы08:31

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Ведомости08:02

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд

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WSJ: стоимость акций Uber в рамках IPO на бирже Нью-Йорка составит $45 за штуку

ТАССвчера в 20:59

Сервис такси Uber объявил о размещении 180 млн акций по $45 за штуку

ПРАЙМвчера в 19:13
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Uber
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