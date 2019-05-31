Экономика
Uber потерял $1 млрд за I квартал в качестве публичной компанииВедомости вчера в 19:45
Убытки американской компании Uber в I квартале превысили $1 млрд, говорится в ее первом финансовом отчете в качестве публичной компании.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика
Китай создаст чёрный список иностранных компаний
Минкоммерции КНР заявило, что создаст чёрный список иностранных компаний и физических лиц.
Обновлено в 06:00
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Футбол
Пирло: «В сентябре получу тренерскую лицензию и смогу работать»
Работаю экспертом на ТВ, но оставляю время и на себя. Люблю побыть с семьей, с друзьями.
Обновлено в 04:16
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Музыка
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Наука
Энергетические напитки с кофеином признали опасными
У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено в 04:46
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме
В суде гособвинение попросило отправить подсудимого на лечение после того, как психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство, не позволявшее осознавать опасность своих действий и руководить ими.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не хочет третьего ребенка
Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника
Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, около трети (27%) давали имя ребенку в честь родственника, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Политика
Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома
Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом.
Обновлено в 03:15
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Здоровье
Сокращающие жизнь продукты назвали ученые
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Экономика
ПСО «Казань» вернется к строительству космодрома Восточный
Напомним, контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный между ПСО "Казань" и "Роскосмосом" был заключен в сентябре 2018 года.
Обновлено в 05:15
Авто
АвтоВАЗ выпустит 350-сильную Lada Granta FL 4WD для ралли
За производительность полноприводной модели будет отвечать турбированный двигатель, который в паре с секвентальной 6-диапазонной трансмиссией может генерировать мощность в 350 л. с. В настоящее время для проекта под названием «Lada Granta PROTO» ведется поиск партнёра, способного установить на гоночный автомобиль пластиковый обвес.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Общество
В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна
Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли.
Обновлено в 06:05
Политика
Россия предложила Японии отказаться от виз
Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Политика
Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться
Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
Обновлено в 06:09
Экономика
Генпрокуратура ведёт новое расследование по ЮКОСу
В ходе организованного государством инвестиционного конкурса в декабре 1995 года 33 процента акций ЮКОСа продали по «бросовой» цене — за 9 млн долларов, рассказал советник генпрокурора.
Обновлено в 06:22