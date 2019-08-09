Экономика
Uber получил самый большой убыток за всю историю компанииРБК 05:38
Сервис такси и доставки еды Uber зафиксировал самый крупный убыток за все время существования. По итогам второго квартала 2019 года американская компания потеряла $5,2 млрд. По сравнению с предыдущим кварталом — то есть с периодом с января по март 2019 года — убыток увеличился в пять раз.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Вашингтон
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В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Обновлено в 08:54
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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
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Лукас Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура продлил контракт с клубом.
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Предвестником болезней могут являться походы в туалет ночью
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Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.
Обновлено в 10:31
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Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
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На Китай обрушится супертайфун «Лекима»
Предположительно, супертайфун «Лекима» ударит по побережью Чжэцзян в субботу, 10 августа.
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Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".
Обновлено в 01:00
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Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Интернет
В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного
Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
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Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
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В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Политика
ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.
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Макет станции ExoMars-2020 разбился при испытании парашюта
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Леди Гагу обвинили в плагиате песни Shallow
Мужчина утверждает, что мелодия главного саундтрека фильма «Звезда родилась» была украдена из его сборника сочинений, сообщает интернет-издание Page Six.
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В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД
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В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
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Эмбарго РФ считают неоправданным в ЕС
"ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер", — заявил собеседник агентства.
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
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СКР напомнил об ответственности за призывы к «мирным прогулкам» 10 августа
Следственный комитет предупредил, что за призывы пойти на "мирные прогулки" по Москве после согласованного митинга 10 августа, может последовать уголовная ответственность.
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