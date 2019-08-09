Сервис такси и доставки еды Uber зафиксировал самый крупный убыток за все время существования. По итогам второго квартала 2019 года американская компания потеряла $5,2 млрд. По сравнению с предыдущим кварталом — то есть с периодом с января по март 2019 года — убыток увеличился в пять раз.

Uber получил самый большой убыток за всю историю компании

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