Uber планирует провести IPO на $10 млрдПРАЙМ 01:48

Сервис такси Uber намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму около 10 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Uber Technologies Inc решило разместить акции в ходе IPO на сумму около 10 миллиардов долларов", — пишет агентство.

Происшествия Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.

Политика Эстония не пустила в территориальные воды российский парусник «Седов» Заход барка планировался на 13-14 апреля Эстония не пустила российский барк "Седов" в свои территориальные воды, заявило посольство России в Таллине.

Экономика Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Политика Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Политика Украина расширила торговые санкции против России Правительство Украины приняло решение о расширении торговых санкций против России. Заседание кабмина транслировалось на YouTube.

Политика Кремль прокомментировал плакаты Порошенко с Путиным На билбордах, ситилайтах и обложках газет, которые раздают в метро, появилось изображение Путина и Порошенко.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Происшествия Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Здоровье Россияне боятся заразиться ВИЧ через укусы комаров Отмечается, что каждый шестой россиянин уверен, что заразиться ВИЧ можно через укус комара, одиннадцать процентов считают, что получить вирус можно через пищу или посуду.

Политика В Германии назвали санкции США нарушением международного права Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».

Общество В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.

Путешествия Федор Конюхов снова попал в шторм Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.

Политика В США заявили о желании продлить договор СНВ-3 Госсекретарь США Майк Помпео сделал заявление на тему договора российской и американской сторон о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).