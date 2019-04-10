Экономика

Uber планирует провести IPO на $10 млрдПРАЙМ 01:48

Сервис такси Uber намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму около 10 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Uber Technologies Inc решило разместить акции в ходе IPO на сумму около 10 миллиардов долларов", — пишет агентство.
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