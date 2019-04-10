Экономика
Uber планирует провести IPO на $10 млрдПРАЙМ 01:48
Сервис такси Uber намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму около 10 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Uber Technologies Inc решило разместить акции в ходе IPO на сумму около 10 миллиардов долларов", — пишет агентство.
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Технологии
YouTube начнет выпускать интерактивные шоу
Новое подразделение, ориентированное на интерактивные программы и прямые трансляции, возглавит Бен Реллес, ранее руководивший подразделением комедийных шоу YouTube, пишет Bloomberg.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
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«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Спорт
Оренбургская «Надежда» стала обладателем Кубка Европы
Баскетболистки оренбургской "Надежды" обыграли французский "Монпелье" в ответном матче финала Кубка Европы и по сумме двух встреч стали победительницами турнира.
Обновлено в 16:40
Авто
Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4
Пятое поколение RAV4 на российском рынке должно появится до конца года.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Финансы
Вице-президент США призвал ФРС снизить процентную ставку ради роста экономики
Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в интервью телеканалу СNВС заявил, что Федеральной резервной системе (ФРС) США следует снизить базовую процентную ставку, чтобы обеспечить устойчивый рост американской экономики.
Обновлено в 18:25
Авто
Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Экономика
Орешкин: турпоток в Санкт-Петербург за пять лет может вырасти на треть
Рост турпотока в Санкт-Петербург в ближайшие пять лет может составить 25-30%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 12:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Политика
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Экономика
Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы
Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет.
Обновлено в 11:00
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Яна Поплавская строит «дом Красной шапочки»
Дом Поплавская решила оформить в стиле Красной шапочки. Она попросила поклонников разделить с ней радость исполнения давней мечты.
Обновлено в 14:00
Политика
Украина расширила список запрещенных для импорта российских товаров
Проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации» утвержден в ходе заседания правительства Украины.
Обновлено в 05:46
Здоровье
В Туле открылся гепатологический центр
В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя
Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Маурицио Сарри: «Дринкуотер не подходит для моего стиля игры»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хавбек Дэнни Дринкуотер не соответствует его игровому стилю.
Обновлено в 14:29