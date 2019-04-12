Экономика

Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млнИнтерфакс 02:23

Совместное предприятие с "Яндексом" по онлайн-заказу поездок в такси пока приносит Uber убытки, следует из проспекта компании к IPO. Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
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