Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млнИнтерфакс 02:23
Совместное предприятие с "Яндексом" по онлайн-заказу поездок в такси пока приносит Uber убытки, следует из проспекта компании к IPO. Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
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СК сообщил об обысках в администрации Новокузнецка
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Обновлено в 06:00
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«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком
Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка.
Обновлено в 07:33
Транспорт
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Сегодня в рамках рабочего визита в наш регион Вячеслав Володин заявил о начале реализации проекта строительства международной скоростной магистрали "Гамбург-Шанхай", которая должна связать Западную Европу и Китай.
Обновлено в 04:55
Политика
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Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
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Политика
Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
Обновлено в 07:18
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
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Кокорин заинтересовался инцидентом с Гулиевым
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Экономика
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Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
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Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Происшествия
Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
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Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
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Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра
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В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
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Собаки напали на мальчика в Благовещенске
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Обновлено вчера в 23:06
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Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука
Обновлено в 08:04
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа
Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
Обновлено в 06:07