Экономика

Uber может провести IPO на $10 млрдВедомости вчера в 22:34

Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
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Uber хочет привлечь до $10 млрд благодаря IPO

Росбалт04:48

Топ-10 IPO за последнее десятилетие

Financial One08 апреля в 10:43

Uber планирует провести IPO на $10 млрд

Forbes04:28

Uber планирует провести IPO на сумму около $10 млрд

Rambler News Service03:32

Uber проведёт крупнейшее в истории IPO

News.ru03:27

Uber может провести IPO на $10 млрд

Ведомостивчера в 22:34

Uber рассчитывает привлечь на IPO $10 млрд

Реальное время04:45
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ДНР и ЛНР согласны на автономию в составе Украины, — Медведчук

Донецкая и Луганская Народные Республики якобы предварительно согласились на автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 14:25
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Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
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Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Приехавшие на вызов Ксении врачи настаивали на госпитализации, но вдова Марьянова не стала слушать медиков и осталась дома.
Обновлено вчера в 14:00
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Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 07:56
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Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Обновлено в 03:29
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В Турции не исключили еще одной сделки с Россией по С-400

Обновлено в 04:39
Происшествия

В аварии на Киевском шоссе под Петербургом пострадали шесть человек

В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Из филиала «Русского музея» в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:21
Происшествия

ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода

Свадебные фотографы рассказали на Reddit, как во время подготовки и проведения бракосочетания можно предсказать, долго ли пара будет вместе или нет.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Володин отругал депутата за мат в соцсетях

Обновлено в 04:11
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35

Обновлено вчера в 21:13
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Раненый костромской полицейский скончался в больнице

Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.
Обновлено в 03:40
Политика

Порошенко начал процедуру увольнения губернатора Одесской области

Напомним, что 8 апреля Порошенко сменил губернатора Одесской области Степанова, отстранив его от должности и назначив исполнять обязанности главы ОГА Паращенко.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

В России подготовили законопроекты о «неуважении власти к народу»

Депутат псковского областного собрания, лидер местного отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг подготовил пакет из трех законопроектов о "неуважении власти к народу".
Обновлено в 04:34
Транспорт

Частные перевозчики отменили льготу для пенсионеров из-за стресса

«REGNUM» сообщает, что в итоге льгота привела к негативным последствиям – кондукторы стали увольняться, водители не могут работать в таком стрессе, который вызван оскорблениями со стороны пенсионеров, не попадающих под льготную категорию.
Обновлено вчера в 05:42
Экономика

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

«Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

Шойгу осудил бездушие при обращениях военных насчет соцвыплат

Обновлено вчера в 16:29
Политика

Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова

Обновлено в 03:28
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Политика

МИД РФ заявил о нарушении демократических норм на украинских выборах

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что первый тур президентских выборов в Украине подтвердил оценки российского внешнеполитического ведомства о серьезных нарушениях общепринятых демократических норм.
Обновлено в 04:13
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено вчера в 05:38
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Появилось первое изображение нового Toyota Highlander

Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

Отец Кварацхелии рассказал об адаптации Хвичи в «Локомотиве»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии, в интервью "СЭ" рассказал об адаптации игрока в новом клубе.
Обновлено в 04:35
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Uber
Американская компания
Американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.
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