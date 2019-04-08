Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрдВедомости вчера в 22:34
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
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Шоу-бизнес
Двенадцатилетняя внучка Веры Глаголевой дебютировала в кино
Внучка актрисы Веры Глаголевой, двенадцатилетняя Полина Симачева, дебютировала в кино.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
В Польше обвинили главу комиссии по расследованию крушения самолета Качиньского в «сговоре» с русскими
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Белоруссии задержали беглого российского банкира
Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Происшествия
Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности
Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин назвал исказившего его слова переводчика бандитом
Президент России Владимир Путин поправил переводчика шведского языка, который немного исказил его слова на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:00
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Общество
Трамп станет дедушкой в десятый раз
Обновлено в 09:55
Интернет
YouTube решил выпускать интерактивные шоу
Обновлено в 10:09
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Космос
Астрономы предсказали очередную катастрофу на Земле
Жителей Земли предупредили об очередной катастрофе, которая может обрушиться в скором времени.
Обновлено в 06:07
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
«Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:05
Хоккей
Защитник «Нью-Джерси» Яковлев подпишет контракт с «Металлургом»
По сообщению Чемпионат.com, российский защитник подпишет контракт с магнитогорским "Металлургом".
Обновлено в 09:59
Хоккей
ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:39
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Экономика
Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми
На самозанятых не должна распространяться система контроля и надзора, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:28
Политика
Порошенко хочет победить Зеленского «нокаутом»
Порошенко призвал побеждать конкурента "нокаутом".
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены
Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Культура
В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Появились первые фото смартфона OnePlus 7 Pro с 5G
Обновлено в 04:50