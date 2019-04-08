Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрдВедомости вчера в 22:34
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой после родов
Обновлено в 06:58
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Здоровье
Употребляющие наркотики москвичи постарели
По официальной информации, количество употребляющих запрещенные вещества москвичей в возрасте от 20 до 39 лет уменьшилось на 8,1 процента по сравнению с 2016 годом.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В России ужесточат наказание за «пьяные» ДТП
В России планируется ужесточить наказание за ДТП, случившиеся по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова беспокоится о здоровье Романец
Обновлено в 04:07
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Авто
Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле
Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Общество
Инструкцию по переходу на цифровое вещание разместят на билбордах
При выезде из Москвы на билбордах разместят инструкцию для дачников по переходу на цифровое вещание.
Обновлено в 06:33
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 07:20
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Общество
Мантуров поддержал идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал целесообразной идею Министерства здравоохранения о запрете продажи крепкого алкоголя лицам моложе 21 года.
Обновлено в 07:34
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Общество
Медведев рассказал, как однажды получил двойку в четверти
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что в выпускном классе получил по одному из предметов двойку в четверти, но к концу учебы "все зачистил".
Обновлено в 06:18
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика
В Совфеде оценили слова Помпео о ситуации с Голанами и Крымом
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» оценила слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что ситуация с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.
Обновлено в 07:44
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Политика
В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина
Напомним, первое надгробие Путина появилось в Северной столице напротив Исаакиевского собора 3 апреля.
Обновлено в 05:27
Здоровье
В Удмуртии зарегистрировали третий случай кори
В Удмуртии в начале апреля зарегистрировали третий случай заболевания кори с начала года. Корью заболел взрослый человек.
Обновлено в 07:42
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Политика
Украина выдаст России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Футбол
Колобков заявил, что с передачей «Самары-Арены» региону есть проблемы
Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что с передачей региону стадиона чемпионата мира 2018 года по футболу "Самары-Арены" есть проблемы.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Зеленский решил исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», комик и шоумен Владимир Зеленский в случае победы на выборах планирует исключить из переговоров по Донбассу главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 04:23