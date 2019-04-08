Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрдВедомости вчера в 22:34
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Наука
В Турции найден минойский корабль, доверху нагруженный слитками
Обновлено в 04:47
Космос
«Для создания космических городов нужен единый план»
"Генеральный план" развития орбиты станет одним из грандиозных проектов, над которым человечество будет работать в ближайшие годы.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой
СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Общество
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская и Максим Матвеев попали в эпицентр стихии в Испании
Актриса театра и кино Лиза Боярская в первых числах декабря прошлого года стала мамой во второй раз.
Обновлено в 08:49
Авто
Названы самые популярные новые иномарки на рынке России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Космос
Ученые впервые представят реальный снимок черной дыры
В среду астрономы всего мира одновременно проведут шесть пресс-конференций, на которых представят первое реальное изображение черной дыры, полученное с помощью телескопа Event Horizon (EHT).
Обновлено 07 апреля в 04:50
Шоу-бизнес
Кузьмин продолжает общаться с бывшей женой
Владимир Кузьмин сохранил теплые отношения со своей третьей женой Екатериной, с которой он прожил 17 лет.
Обновлено в 06:30
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют сильные осадки по всему северу России
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» предупредил о сильных осадках в виде мокрого снега и метелей на всём севере России на этой неделе.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Политика
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Политика
Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже
Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки по дебатам на стадионе
Как сообщается на сайте спорткомплекса, представители Петра Порошенко обозначили в заявке 14 и 19 апреля, штаб Владимира Зеленского — только 19 апреля, передает RT.
Обновлено в 05:33
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Футбол
Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество
Став отцом в США, программист Валерий Спиридонов решил не рисковать головой
Обновлено в 06:52
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Политика
Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Петербурга
Президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, о которых доложил ему врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 08:55