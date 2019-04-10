Экономика
Uber может провести IPO на $10 млрдВедомости вчера в 22:34
Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Политика
Зеленский собрался вывести Медведчука из переговоров по Донбассу
«Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией», – сообщает издание.
Обновлено в 08:02
Политика
Украина расширила санкции против России
Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
Политика
Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России
В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.
Обновлено в 13:46
Общество
Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.
Обновлено в 09:43
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Авто
Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России
Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Происшествия
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Общество
В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбой
Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро
Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Политика
Штаб Порошенко показал альтернативный плакат с Галкиным и Зеленским
Представитель штаба заявил, что считает единственно правильным первый вариант плаката — с фотографиями Путина и Порошенко.
Обновлено в 11:32
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию
Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
Обновлено в 03:30
Политика
Откажется ли Египет от российских Су-35 под давлением США
США не исключают возможности введения санкций против Египта в случае закупки им российских истребителей Су-35, заявил агентству Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности.
Обновлено вчера в 05:30
Космос
Trace Gas Orbiter не заметил марсианский метан
Обновлено в 13:36
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Пенс: США подготовят резолюцию ООН о признании Гуаидо президентом
Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс анонсировал подготовку проекта резолюции Совбеза ООН о признании спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо лидером страны.
Обновлено в 12:36