Uber может провести IPO на $10 млрдВедомости вчера в 22:34

Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около $10 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом подготовки к первичному размещению.

Uber может провести IPO на $10 млрд

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