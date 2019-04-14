Единоборства

Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником НурмагомедоваRT на русском 04:50

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Хабиб Нурмагомедов
Не согласен с оценками судей. На мой взгляд, была ничья. Мое уважение обоим бойцам. Но достижение Порье нельзя отрицать. Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре.
— Хабиб Нурмагомедов, российский боец без правилSports.ru 02:15

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