Единоборства
Уайлдер свел вничью бой с Фьюри и сохранил титул чемпиона мира
Уайлдер свел вничью бой с Фьюри и сохранил титул чемпиона мираРИА Новости00:45
Американский боксер Деонтей Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Титульный поединок, состоявшийся в ночь на воскресенье по московскому времени в Лос-Анджелесе (США), завершился вничью.
РИА Новости00:45
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