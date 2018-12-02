Единоборства

Уайлдер свел вничью бой с Фьюри и сохранил титул чемпиона мира
РИА Новости
00:45

Американский боксер Деонтей Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Титульный поединок, состоявшийся в ночь на воскресенье по московскому времени в Лос-Анджелесе (США), завершился вничью.
РИА Новости00:45

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Поединок между Уайлдером и Фьюри завершился вничью

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Непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион США среди любителей. Бронзовый призёр Олимпийских Игр в Пекине. Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе.
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Тайсон Фьюри
Ирландский боксёр
Непобеждённый британо-ирландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Бывший чемпион мира по версиям IBF; WBA, WBO, IBO; авторитетного журнала The Ring. Чемпион Европы по версии EBU. Боксёр года по версии журнала The Ring. Один из самых скандальных боксёров 2010-х годов.
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