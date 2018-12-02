Американский боксер Деонтей Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Титульный поединок, состоявшийся в ночь на воскресенье по московскому времени в Лос-Анджелесе (США), завершился вничью.

Уайлдер свел вничью бой с Фьюри и сохранил титул чемпиона мира

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