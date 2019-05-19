Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раундеРоссийская газета 03:58

Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
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Матч ТВ01:34

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

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