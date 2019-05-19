Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединкаГазета.Ru 00:15
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт". Поединок на.арене "Barclays" Center в Бруклине завершился уже в первом раунде нокаутом в исполнении фаворита.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено 17 мая в 11:57
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелы
Аль-Джубейра считает что в дестабилизации региона основная ответственность лежит на Иране, который угрожал экономическим интересам мира, планировал закрыть морские пути и провел террористические операции в регионе.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%
Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
Обновлено 17 мая в 11:17
Общество
КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов
Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести
Латвия всегда была крепкой командой. Тем более играть против нас для них тройная мотивация.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
«Единственная ошибка Высокинского — оставить забор»: бывший вице-мэр — о референдуме и опросе
Даже обещал поговорить с депутатами о референдуме, пока не подоспел «нежданчик». Единственная его ошибка — оставить забор.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено вчера в 17:51
Единоборства
Дос Аньос задушил Кевина Ли на UFC Fight Night 152
В американском Рочестере подошел к концу вечер боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 152, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
ЦРУ готовит новые провокации на юге Сирии
Иностранные агенты ЦРУ активизировались на юго-западе Сирии для дестабилизации обстановки в САР.
Обновлено вчера в 10:30
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Армия и оружие
Стало известно о потерях Израиля во время нападения на Сирию
Накануне ночью Израиль вероломно попытался нанести удар по территории Сирии, прикрываясь гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве Ливана и Сирийской Арабской Республики.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено вчера в 11:38
Футбол
«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении
В официальном Твиттере московского "Динамо" опубликована шутка на тему выступления российского певца Сергея Лазарева на Евровидении.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Транспорт
МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году
Проект МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году, а движение будет запущено уже в 2019 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Четыре эсминца типа 051 выведены из состава ВМС НОАК
В крупнейшей военно-морской базе Китая Цингдао состоялась церемония вывода из состава ВМС НОАК четырёх эсминцев типа 051 (164 Гуйлинь, 109 Кайфэн, 134 Цзуньи и 110 Порт-Артур), служивших более 30 лет в строю, дабы освободить названия кораблей и их бортовые номера для более современных эсминцев типа 052DG и 055.
Обновлено вчера в 21:49
Технологии
Сбой произошел в работе Facebook
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено 17 мая в 20:04
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы
Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено вчера в 15:48
Транспорт
Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью
Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04