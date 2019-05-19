Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBCРИА Новости 00:41
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой Уайлдера нокаутом в первом раунде.
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