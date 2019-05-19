Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBCРИА Новости 00:41

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой Уайлдера нокаутом в первом раунде.
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Доменик Бризил: Думаю, рефери остановил бой слишком рано

Советский спорт03:23

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав Бризила в первом раунде

ТАССвчера в 23:26

Бризил: остановка боя была преждевременной

Чемпионат03:14

Уайлдер оценил шансы на бой с Джошуа после победы над Бризиле

Матч ТВ01:36

Доминик Бризил: «Рефери рано остановил поединок»

Спорт-Экспресс02:42

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Газета.Ru00:15

Мазуров: Уайлдер постарается оторвать Бризилу голову

Metaratings17 мая в 15:38
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Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

Обновлено вчера в 19:10
Футбол

«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении

О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Общество

Беглов: Через 5–7 лет Кронштадт станет лучшим городом Европы

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Кронштадта заявил, что этот город активно развивается и спустя несколько лет станет одним из лучших городов России.
Обновлено вчера в 15:27
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Гаджеты

Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котов

Компания Xiaomi представила новый продукт — умную кормушку для кошек и небольших собак Furrytail Pet Smart Feeder.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор впервые в 38 лет вышла замуж

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона, о помолвке с которым было официально объявлено в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

ВИЧ-диссиденты атаковали мобильную лабораторию в Новосибирске

В Новосибирске активистки попытались помешать работе тест-мобиля, предлагающего бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол

Гвардиола: «Манчестер Сити» завершил невероятный сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Англии с «Уотфордом» (6:0). В нынешнем сезоне «горожане» стали чемпионами Англии, а также обладателями Кубка лиги.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено 17 мая в 22:47
Авто

Suzuki назвала бестселлеры на российском рынке

Обновлено в 01:57
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Здоровье

Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить

По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:36
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 16 мая в 22:40
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

19 мая в Новосибирской области в Коченёвском районе столкнулись два автомобиля — в результате этого ДТП погибли три человека.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Общество

Радий Хабиров отказался работать с местным потребнадзором

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров резко раскритиковал работу республиканского Управления Роспотребнадзора.
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Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Обновлено 16 мая в 17:10
Происшествия

В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио

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Общество

Гороскоп на 19 мая: придется много общаться

Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
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Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Девять лет спустя: Как изменились герои фильма «Хроники Нарнии»

Молодые актеры, исполнившие роли в приключенческом фильме, после съемок стали настоящими звездами.
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Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
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Американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион США в тяжёлом весе среди любителей. Текущий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе.
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Деонтей Уайлдер
Американский боксёр
Непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион США среди любителей. Бронзовый призёр Олимпийских Игр в Пекине. Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе.
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