Единоборства
Фьюри же вернулся на профессиональный ринг спустя 2,5 года после временной паузы, связанной с проблемами со здоровьем и наркотиками. Перед встречей с Уайлдером британец провел свой крайний поединок против итальянского боксера Франческо Пьянеты, в котором он одержал победу решением судей.
Газета.Ru04:00
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Могу это сказать на 100%. Мы два великих чемпиона. Я и Уайлдер — лучшие боксёры супертяжелого веса на планете.
— Тайсон Фьюри, ирландский боксёрНева Спорт 02:36
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