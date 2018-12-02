Могу это сказать на 100%. Мы два великих чемпиона. Я и Уайлдер — лучшие боксёры супертяжелого веса на планете.

Фьюри же вернулся на профессиональный ринг спустя 2,5 года после временной паузы, связанной с проблемами со здоровьем и наркотиками. Перед встречей с Уайлдером британец провел свой крайний поединок против итальянского боксера Франческо Пьянеты, в котором он одержал победу решением судей.

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