Единоборства

Боксер Уайлдер намерен провести реванш с Фьюри
Газета.Ru
03:26

Боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал ничейный результат боя с Тайсоном Фьюри, передает "Советский спорт". Бой продлился 12 раундов, Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но судьи все равно зафиксировали ничью.
Газета.Ru03:26

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Боксер Уайлдер намерен провести реванш с Фьюри

Газета.Ru03:26

Боксеры Уайлдер и Фьюри завершили вничью чемпионский бой в тяжелом весе

РБК00:58

Уайлдер: с учётом двух нокдаунов, я победил в бою с Фьюри

Чемпионат03:21

Дмитрий Кудряшов: Ничья – закономерный результат боя Фьюри и Уайлдера

Советский спорт03:05

СМИ: Судья поединка Уайлдер — Фьюри ошибочно указал счет

Матч ТВ03:25

Леброн Джеймс — о поединке Уайлдер — Фьюри: «Самый смешной и сумасшедший бой, который я видел»

Sport24.ru03:20

Леброн Джеймс о поединке Уайлдер - Фьюри: «Самый смешной/сумасшедший бой, который я видел»

Спорт-Экспресс02:44
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Единоборства

Кунченко второй раз победил в UFC

Обновлено в 03:12
Единоборства

Дана Уайт: «Дисквалификация Нурмагомедова не должна превысить год»

Глава UFC Дана Уайт считает, что срок дисквалификации Хабиба Нурмагомедова не должен составить больше года.
Обновлено в 03:09
Единоборства

Мамед Халидов снова проиграл Томашу Наркуну и завершил карьеру

Боец ММА Мамед Халидов проиграл Томашу Наркуну единогласным решением судей на KSW 42 в Лодзи. В марте Халидов уже проигрывал Наркуну сдачей.
Обновлено в 02:29
Единоборства

Челнинский спортсмен стал чемпионом мира по тхэквондо

На Чемпионате мира по тхэквондо ВТФ среди военнослужащих в Рио-де-Жанейро спортсмен из Набережных Челнов Рафаэль Камалов оказался сильнее действующего чемпиона мира и завоевал «золото».
Обновлено в 02:30
Единоборства

Экс-тренер Усика рассказал об особенностях Стивенсона

Американский тренер, тренировавший украинских боксёров Александра Усика и Владимира Кличко, Джеймс Аль Башир заявил, что канадскому боксёру Адонису Стивенсону поможет его удар левой рукой в поединке против украинского спортсмена Александра Гвоздика.
Обновлено вчера в 10:37
Единоборства

43-летний Андерсон Силва может получить шанс подраться за титул

Обновлено вчера в 11:20
Единоборства

Кашинский поднялся на 5 позиций в рейтинге WBA, Власов опустился на 4

В тяжелом весе (до 90,7 кг) Юрий Кашинский поднялся с 9-го места на 4-е, Мурат Гассиев — с 6-го на 5-е, Максим Власов опустился с 2-й позиции на 6-ю, Алексей Егоров поднялся с 12-й строчки на 8-ю.
Обновлено вчера в 13:05
Единоборства

Крон Грейси встретится с Алексом Касересом на UFC 233 в Анахайме

Сын Хиксона Грейси, 30-летний мастер джиу-джитсу Крон Грейси, четыре года назад дебютировавший в смешанных единоборствах, подписал контракт с крупнейшим мма-промоушеном и дебютирует в организации 26 января на UFC 233 в Анахайме.
Обновлено в 02:04
Единоборства

В Ульяновске состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе

По словам организаторов, для юных борцов турнир стал незаменимым соревновательным опытом, необходимым для дальнейшего прогресса.
Обновлено в 01:02
Единоборства

Оуэн Родди покинул клуб SBG Ireland

Обновлено вчера в 14:04
Единоборства

Уиттакер: никогда не отказывался от мероприятий

Боец UFC Роберт Уиттакер подчеркнул, что не избегает общения с прессой, как сказал недавно президент UFC Дэна Уайт.
Обновлено вчера в 09:01
Единоборства

Хуан Эспино: «Меня поздравляли парни из мадридского „Реала“»

Победитель 28-го сезона The Ultimate Fighter, Хуан Эспино, рассказал о том, как попал на шоу, и признался, что в Испании его ждет очень теплый прием.
Обновлено вчера в 06:54
Единоборства

Новотроицкие спартаковцы привезли награды из Москвы

Воспитанники новотроицкой спортивной школы «Спартак» вернулись из Москвы с полным комплектом медалей.
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Джефф Монсон провел мастер-класс в Уфе

Легендарный боец, чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил Джефф Монсон провел мастер-класс в Уфе.
Обновлено вчера в 12:38
Единоборства

Гарик Геворкян потерпел второе поражение в профессиональной карьере (видео, фото)

Единогласным решением судей победителем был объявлен Курбанов, продливший свою беспроигрышную серию, а липчанин потерпел второе поражение в профессиональной карьере.
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Деонтей Уайлдер
Американский боксёр
Непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион США среди любителей. Бронзовый призёр Олимпийских Игр в Пекине. Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе.
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Тайсон Фьюри
Ирландский боксёр
Непобеждённый британо-ирландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Бывший чемпион мира по версиям IBF; WBA, WBO, IBO; авторитетного журнала The Ring. Чемпион Европы по версии EBU. Боксёр года по версии журнала The Ring. Один из самых скандальных боксёров 2010-х годов.
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