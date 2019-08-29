Экономика
REGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
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с чего всё началось
Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).РБК01:00
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Apple представила технологию Apple Tag, предназначенную для поиска пропавших вещей в дополненной реальности на выставке WWDC.
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Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
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