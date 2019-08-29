Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).

с чего всё началось

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Энергетика Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4% Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.

Происшествия В Уфе водителя автобуса отстранили от работы после скандала с незрячей девушкой По итогам проверки водитель может быть уволен. В компании уверяют, что в день инцидента он прошёл весь необходимый инструктаж.

Политика Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово», заявил депутат Рады Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Технологии В Telegram вскоре появится функция скрытия телефонного номера Мессенджер Telegram вскоре сможет предоставить своим пользователям возможность по желанию скрывать номер телефона.

Культура Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.

Авто Мастера из «Гаража-54» сделали АКПП для «Жигулей» своими руками После продолжительных опытов на устойчивость отечественной автомобильной техники, Владислав Барашенков, являющийся автором и ведущим блога «Гараж-54», вместе со своей командой принял решение обойтись без истребляющих шуток, а подготовить что-то на самом деле эффективное, функционирующее и, разумеется, нестандартное.

Авто Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Здоровье Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки.

Здоровье В России наблюдается дефицит врачей-специалистов по ВИЧ-инфекции В России несколько тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией находятся под наблюдением одного врача.

Гаджеты Apple представила технологию для поиска пропавших вещей в дополненной реальности Apple представила технологию Apple Tag, предназначенную для поиска пропавших вещей в дополненной реальности на выставке WWDC.

Музыка Анна Нетребко споет «Саломею» в Большом Анна Нетребко подтвердила свое участие в опере Рихарда Штрауса "Саломея" в Большом театре.

Политика Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Армия и оружие Спецназ России отмечает День рождения Мало кто знает, но свой именной день имеют и бойцы специального назначения России.

Происшествия В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Общество В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Происшествия Труп, завернутый в ковер, нашли на заброшенном стадионе в Петербурге Труп был плотно упакован: завернут в ковер и два слоя полиэтиленовых мешков, а также перемотан скотчем, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.