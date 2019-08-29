Экономика

REGNUMREGNUMУ жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
РБК01:00

Подробнее о событии

Больше половины российских банков столкнулись с оттоком средств

БИЗНЕС Online03:04

Половина российских банков почувствовала отток денег населения. Эксперты ждут дефолтов

Фонтанка.Ру01:30

Жители России стали доверять только крупным банкам

Газета.Ru02:54

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

REGNUM02:35

Россияне стали доверять только крупным банкам

Lenta.ru01:48

Россияне стали больше доверять крупным банкам

Известия03:25

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Происшествия

В Уфе водителя автобуса отстранили от работы после скандала с незрячей девушкой

По итогам проверки водитель может быть уволен. В компании уверяют, что в день инцидента он прошёл весь необходимый инструктаж.
Life.ru 02:51
Политика

Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово», заявил депутат Рады

Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
РИА Новости 04:41
Технологии

В Telegram вскоре появится функция скрытия телефонного номера

Мессенджер Telegram вскоре сможет предоставить своим пользователям возможность по желанию скрывать номер телефона.
REGNUM 04:53
Музыка

Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 04:23
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

BFM.ru вчера в 15:20
Культура

Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском вчера в 16:35
Космос

Маск назвал сроки первого орбитального полета корабля SpaceX Starship

Ruposters.ru 05:05
Авто

Мастера из «Гаража-54» сделали АКПП для «Жигулей» своими руками

После продолжительных опытов на устойчивость отечественной автомобильной техники, Владислав Барашенков, являющийся автором и ведущим блога «Гараж-54», вместе со своей командой принял решение обойтись без истребляющих шуток, а подготовить что-то на самом деле эффективное, функционирующее и, разумеется, нестандартное.
Car.ru 01:47
Авто

Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок

Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:22
Здоровье

Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки.
Lenta.ru 05:11
Здоровье

В России наблюдается дефицит врачей-специалистов по ВИЧ-инфекции

В России несколько тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией находятся под наблюдением одного врача.
Новый День 01:16
Гаджеты

Apple представила технологию для поиска пропавших вещей в дополненной реальности

Apple представила технологию Apple Tag, предназначенную для поиска пропавших вещей в дополненной реальности на выставке WWDC.
Актуальные Новости 04:09
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Музыка

Анна Нетребко споет «Саломею» в Большом

Анна Нетребко подтвердила свое участие в опере Рихарда Штрауса "Саломея" в Большом театре.
ИА InterMedia 04:40
Политика

Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
Lenta.ru 04:09
Армия и оружие

Спецназ России отмечает День рождения

Мало кто знает, но свой именной день имеют и бойцы специального назначения России.
ВладТайм 03:38
Происшествия

В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь

Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.
Московский Комсомолец 05:08
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Общество

В Приморье из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС ввели в Приморье из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации края.
РИА Новости вчера в 21:52
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Происшествия

Труп, завернутый в ковер, нашли на заброшенном стадионе в Петербурге

Труп был плотно упакован: завернут в ковер и два слоя полиэтиленовых мешков, а также перемотан скотчем, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.
КП - Санкт-Петербург 05:01
Экономика

Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии

Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Финансы

Минфин США отказался от долларовых интервенций

Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК вчера в 19:22
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Футбол

«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное